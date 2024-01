Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Lesznie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dziury, kałuże i wyrwy – to nie polna droga, ale ulica Iwana Kryłowa w Lesznie. Tu łatwo można uszkodzić samochód”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dziury, kałuże i wyrwy – to nie polna droga, ale ulica Iwana Kryłowa w Lesznie. Tu łatwo można uszkodzić samochód Ulic Iwana Kryłowa na leszczyńskim Zaborowie to prawdziwy poligon dla samochodów. Aż trudno uwierzyć, że ta ulica nie jest gruntowa. Liczba dziur, wyrw w kompletnie zniszczonej tymczasowej nawierzchni i ogromne kałuże to codzienność mieszkańców, którzy od lat czekają na modernizację tej ulicy. Urzędnicy tłumaczą ten stan brakiem kanalizacji deszczowej. Ta nie powstanie bez kompleksowego remontu drogi. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 przeszedł ulicami Leszna Kilkaset osób wzięło udział w Orszaku Trzech Króli organizowanego 6 stycznia 2024 roku w Lesznie. Tegoroczne hasło orszakowe to ,,W jasełkach leży...'' nawiązujące wprost do tradycji Świętego Franciszka z Asyżu i jego pierwszych jasełek.

📢 Trzech Króli 2024. Czy trzeba iść do kościoła? Co to za święto i skąd się wzięło? Jak oznaczyć drzwi: C+M+B czy K+M+B? Tradycje, zwyczaje 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli potocznie święto Trzech Króli. Jakie zwyczaje wiążą się z tym świętem? Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy, czym jest ta uroczystość i jak powinno się ją obchodzić.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kto rzuci wyborczą rękawice Borowiakowi? Czy prezydent Łukasz Borowiak będzie przez 14 lat zarządzał Lesznem? Znamy pierwszego kandydata na fotel prezydenta Leszna. Jest nim zarządzający Lesznem od 2014 roku Łukasz Borowiak, który chce „poddać się ocenie mieszkańców miasta i nie wyobraża sobie, żeby nie było kontynuowane to, co rozpoczęliśmy." Wybory do samorządu odbędą się najprawdopodobniej 7 kwietnia 2024 roku. Mieszkańcy Leszna oprócz prezydenta wybiorą radę miejską i skład sejmiku województwa wielkopolskiego.

📢 Uwaga na pieniądze i bilety. Wysyp fałszywych kont na Antidotum Airshow 2024 w Lesznie Ponad 16 000 osób zainteresowanych jest Antidotum Airshow 2024 w Lesznie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo impreza jest znana nie tylko w Polsce, i ma swoich wiernych fanów. Chodzi o to, że na facebooku pojawiło się wydarzenie o nazwie Antidotum Airshow 2024, ale organizatorzy, czyli Lotnisko Leszno, nie ma z nim nic wspólnego. Michał Graczyk, prezes spółki przestrzega przed kupowaniem biletów, które lada chwilę mogą być w sprzedaży z fałszywego konta. 📢 Ledwo trzymali się na nogach. Pijanego w sztok kierowcę zastąpił równie pijany kolega, zostali zatrzymani w powiecie kościańskim Do nietypowego zdarzenia doszło kilka dni temu w Śmiglu i Poladowie w powiecie kościańskim. Jednym samochodem jechało dwóch nietrzeźwych 44-letnich mężczyzn. Gdy kierowca został schwytany przez czujnego mieszkańca, za kierownicą zastąpił go drugi z mężczyzn, pasażer. Mieli odpowiednio 3,5 i 2,3 promila alkoholu w organizmie. Obaj zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Mężczyźni odpowiedzą za jazdę w stanie nietrzeźwości.

📢 Matura próbna z matematyki 2024 z Nową Erą. Gdzie szukać odpowiedzi? Kiedy będą wyniki? Co było w arkuszu? Matura próbna z matematyki 2024 z wydawnictwem Nowa Era została zaplanowana na 5 stycznia 2024 r. W tym roku licealiści mogli zmierzyć się już maturą próbną Operonu - w listopadzie oraz maturą próbną CKE - na początku grudnia. To kolejna okazja do sprawdzenia się i próby rozwiązania zadań maturalnych w takiej postaci, jak będzie to miało miejsce w maju. Czy arkusze matury próbnej są dostępne w internecie? Kiedy uczniowie mogą spodziewać się wyników? Oto najważniejsze informacje

📢 Poszukiwania 15 -latka w Lesznie. Znikął w Sylwestra i nie ma z nim kontaktu Policja w Lesznie szuka 15-letniego Nicolasa Maćkowiaka. Ostatni raz był widziany przez rodzinę 31 grudnia 2023 roku. Od tego dnia bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu, a policjanci liczą na pomoc mieszkańców.

📢 Kim jest przyszła królowa Danii? Księżna Maria pochodzi z Australii, a przyszłego króla poznała w... barze Ich historia przypomina bajkę. Przeciętna dziewczyna z drugiego końca świata przypadkowo spotyka księcia Danii, lecz początkowo nie ma pojęcia o pełnionej przez niego funkcji. Zwykła rozmowa kończy się zauroczeniem, a ono przeradza się w miłość, o której mówi się na całym świecie. Mary Elizabeth Donaldson, czyli księżna Maria, już niedługo zostanie nową królową Danii. 📢 Skoki narciarskie. PolSKi Turniej 2024 na ostatniej prostej przygotowań. Przed nami konkursy PŚ w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem PolSKI Turniej w skokach narciarskich rozegrany zostanie w dniach 12-21 stycznia 2024 roku. Najlepsi na świecie skoczkowie rywalizować będą o punkty Pucharu Świata w trzech ośrodkach: Wiśle, Szczyrku (po raz pierwszy w historii) i Zakopanem. Przygotowania do pierwszej, beskidzkiej części cyklu dobiegają końca.

📢 Magazyny, w których składowano toksyczne odpady w Lesznie przy Towarowej chcą teraz wynająć PKP Przez ponad rok składowano tam toksyczne odpady, a teraz magazyny przy Towarowej w Lesznie są wystawione do wynajmy przez PKP. Ogłoszenia o najmie pojawiły się na budynku, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu składowano toksyczne materiały. 📢 Zderzenie na skrzyżowaniu w Kłodzie koło Leszna. Jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa Wypadek na skrzyżowaniu w Kłodzie w powiecie leszczyńskim. W środę 3 stycznia 2024 wieczorem doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane. To kierowcy obu samochodów.

📢 W Lesznie rodzi się coraz mniej dzieci. Jakie imiona nadawano noworodkom z Leszna najczęściej w 2023 roku? Jakie są najpopularniejsze imiona dzieci w Lesznie? Urząd Stanu Cywilnego w Lesznie podał właśnie dane za 2023 rok. Widać w nich niestety także wyraźny spadek liczby urodzeń w Lesznie. Mniej było też zgonów na terenie Leszna, ale coraz mniej jest też ślubów.

📢 Policjant odpowie za zalanie mieszkania pod Lesznem. Do wnętrza wszedł wybijając szybę 25-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego pracujący jako policjant w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu zatrzymany pod zarzutem włamania i zalania z premedytacją jednego z domów jednorodzinnych w Lasocicach koło Leszna. Funkcjonariusza już zawieszono, a czeka do sprawa karna. 📢 Matura próbna z polskiego z Nową Erą 2024. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi? Sprawdź termin i wymagania Testy diagnostyczne z wydawnictwem Nowa Era odbywają się w styczniu 2024 roku. Pierwszy egzamin, do którego przystąpią uczniowie to matura próbna z języka polskiego. Została ona zaplanowana na 4 stycznia. Już niebawem dowiemy się, jakie zadania pojawiły się w arkuszu oraz co na temat egzaminu mówią maturzyści. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi oraz co trzeba powtórzyć przed maturą? Sprawdź.

📢 O człowieku, który budował Leszno. Marian Poprawski przygotował ponad 300 projektów ulic dla Leszna Mieszkańcy Leszna, ale i goszczący w mieście turyści, jeżdżą po ulicach, które w większości powstały na jednej desce kreślarskiej. Fabryczna, Mickiewicza, 17 Stycznia, Prochownia, ale i mniejsze osiedlowe uliczki, wyszły spod ręki Mariana Poprawskiego. Niestety, pomimo zasług dla Leszna, Marian Poprawski wciąż nie otrzymał wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Leszna.

📢 Prezydent Łukasz Borowiak przedstawi projekt nowej drogi. Co powiedzą mieszkańcy Leszna? W poniedziałek 8 stycznia 2023 roku prezydent Łukasz Borowiak spotka się z mieszkańcami Leszna zainteresowanymi budowa nowej drogi do Gronowa. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17.00 będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Łowieckiej. 📢 Dzięki mieszkańcom nie doszło do tragedii. Pijana kobieta staranowała autem płot w Bojanowie Ponad jeden promil alkoholu w organizmie miała 57-letnia mieszkanka powiatu leszczyńskiego. Kobieta spowodowała również kolizję drogową. W udaremnieniu jazdy nietrzeźwej pomogli mieszkańcy Bojanowa. „Kierująca passatem nie uniknie konsekwencji prawnych" informuje policja.

📢 Ferie zimowe coraz bliżej. Od kiedy uczennice i uczniowie w Lesznie będą „ładowali akumulatory"? Ferie zimowe 2024 coraz bliżej. Jak zwykle zimowy wypoczynek uczniów i uczennic podzielono na cztery tury i wszystko zależy od województwa. A od kiedy rozpoczną się ferie w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów i uczennic szkół w Lesznie i całej Wielkopolsce? 📢 Jedyny taki w całej Polsce. Szybowiec na cokole zdobi Leszno, zobacz inne nietypowe pomniki w Wielkopolsce Leszno ma swój nietypowy pomnik, którym jest szybowiec na cokole przy rondzie Zatorze. Prawdopodobnie żadne inne miasto w Polsce nie może pochwalić się podobnym monumentem. Sprawdziliśmy nietypowe pomniki, którymi mogą pochwalić się miasta i miasteczka Wielkopolski. W naszym zestawieniu znalazł się buhaj Ilona, który stoi w Osowej Sieni w dawnym województwie leszczyńskim.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.