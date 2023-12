Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Lesznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Jeszcze kilka lat temu czas po Świętach Bożego Narodzenia kojarzył się z tradycyjną kolędą, w ramach której księża odwiedzali swoich wiernych w domach. Na okres pandemii zaniechano takich spotkań. Po niej część parafii zmieniła formułę kolędy. Jak wygląda to obecnie?

Krzysztof Szymanowski wygrał Bieg Sylwestrowy 2023 w Lesznie, a najszybszą z kobiet była Zofia Teofilewska. Imprezę zorganizowano już po raz 39-ty. Biegacze mieli do pokonania dystans pięciu kilometrów ulicami Leszna.

Z dość nietypową propozycją spędzenia sylwestra 2023 wyszło muzeum w Lesznie. Placówka zaprasza 31 grudnia na dwa spotkania z historią. Wszystko to, zacznie się o 12.00 w południe. Muzeum Okręgowe mieści się przy ulicy Narutowicza w Lesznie.

W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił wyniki drugiej edycji rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Zestawienie obejmuje wszystkie 2 477 gmin w całej Polsce, a laureatów wybrano na podstawie aż 63 wskaźników. Wśród gmin TOP 10 w Wielkopolsce znalazły się dwie gminy powiatu leszczyńskiego. Chodzi o gminę Rydzyna i Lipno.

Stadion lekkoatletyczny w Lesznie ma od dziś swojego patrona. Będzie nosił imię Leszczyńskich Olimpijczyków. Przez lata funkcjonował w obiegowej opinii pod nieformalną nazwą ,,bocznej Unii'', która nawiązywała do sąsiedztwa stadionu żużlowego. Swoich patronów ma jeszcze kilka innych ważnych obiektów sportowych w Lesznie.

Fajerwerków używać można tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Za ich detonowanie w innym terminie grożą mandaty. Policja ostrzega i radzi, by zachować ostrożność, a najlepiej zrezygnować z ich zakupu. To oszczędność i troska między innymi o zwierzęta, które boją się huku pirotechniki.

Ogromne zainteresowanie oferta krytego lodowiska w Lesznie. W okresie między świętami a Nowym Rokiem wejście dla dzieci i młodzieży przez część dnia jest zupełnie darmowe, a nawet wieczorami przy biletowanych wejściówkach lepiej zrobić wcześniejszą rezerwację.

Po konferencji prasowej członków Polski 2050, w czasie czwartkowej sesji Rady Miejskiej Leszna 28 grudnia 2023, rozgorzała gorąca dyskusja w tej sprawie. Podobne obawy do Polski 2050 mają też radni opozycji w Radzie Miasta. Prezydent Leszna uważa, że nie ma żadnych podstaw do tego, by nie podpisać umowy z wyłonioną w przetargu firmą, choć nie jest w stanie zagwarantować finalnego kosztu reanimacji pływalni.