Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Lesznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Leszno sprzed ponad dwudziestu lat. Tak wyglądało miasto i jego mieszkańcy na początku 2002 roku”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Leszno sprzed ponad dwudziestu lat. Tak wyglądało miasto i jego mieszkańcy na początku 2002 roku Jak wyglądało Leszno na początku roku 2002? Możemy pokazać to dzięki zdjęciom z tego okresu, na których widać leszczyńskie ulice, mieszkańców i wydarzenia jakie miały miejsce ponad dwadzieścia lat temu w naszym mieście. 📢 Drugi wyrok skazujący dla hodowcy norek z Długich Starych koło Leszna. Czy przedsiębiorcę czeka więzienie? Hodowca norek z Długich Starych koło Leszna usłyszał już drugi wyrok za niehumanitarny ubój zwierząt w swoim gospodarstwie. Właśnie uprawomocniło się pierwsze skazanie wyrokiem siedmiu miesięcy więzienia na dwa lata próby. Czy uprawomocnienie drugiego z wyroków skończy dla dla przedsiębiorcy karą bezwzględną i odsiadką?

📢 Studniówka 2024. Tradycyjny polonez rozpoczął bal maturzystek i maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie Punktualnie o godzinie 18.00 w piątek - 19 stycznia 2024 roku tradycyjnym polonezem uczniowie i uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich rozpoczęli studniówkę. W zabawie brało udział 117 maturzystek i maturzystów z 6 klas. Wszystkim bawiącym się w Finezji życzymy „połamaniu pióra" na maturze.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Józef Zych, znany polityk PSL gościł w Lesznie. O konstytucji, żużlu i kieliszku wódki, którego nie było „Przez 27 lat nieprzerwanie byłem w Sejmie i miałem to szczęście, że nigdy z posłami nie wypiłem kieliszka wódki" mówił w Leszczyńskiej Galerii Książki eksmarszałek Józef Zych. Pretekstem do spotkania była przypadająca w niedzielę - 21 stycznia, 150 rocznica urodzin Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Polski z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

📢 Ulice Wolińska i Racławicka w Lesznie doczekają się w 2024 roku zapowiadanych remontów. W jednym przypadku trzeba będzie dołożyć pieniędzy Remont ulicy Racławickiej oraz Wolińskiej w Lesznie – to dwie inwestycje, które będą miały szansę ruszyć od wiosny 2024 roku. Miasto właśnie rozstrzygnęło przetargi i widać wyraźnie, że w przypadku jednego z tych zdań, konieczna będzie finansowa dokładka ze strony miasta. 📢 Radny pytał o bajpas na nowej drodze. Powodem jest poważne uszkodzenie nawierzchni na szosie Osieczna-Goniembice Bajpas z płyt na zarwanej drodze Osieczna-Goniembice zaproponował radny Wojciech Antoniak na sesji rady powiatu leszczyńskiego. „Czy jest na to szansa, bo tematu nie rozwiążemy w ciągu miesiąca czy dwóch" - mówił radny. Przebudowa drogi z Osiecznej do Goniembic od samego początku budziła wiele emocji i była problemem. Zanim przystąpiono do robót drogowych wycięto wszystkie drzewa, a tuż przed zakończeniem inwestycji, rozpadła się nowa ścieżka rowerowa. Wreszcie w styczniu 2024 roku pękł asfalt na nowej drodze.

📢 Czy inwestorzy dostali zadyszki? Wiemy ile domów wybudowano w powiecie leszczyńskim w 2023 roku W 2023 roku w powiecie leszczyńskim wybudowano 367 budynków mieszkalnych, to o 99 mniej niż w 2022 roku. Niezmiennie od lat najwięcej budynków oddawanych jest w gminie Lipno. W 2023 roku było ich 105, o 40 mniej niż rok wcześniej. A jak sytuacja wygląda w innych gminach powiatu leszczyńskiego? 📢 Przerażające wizje Nostradamusa na 2024 rok dotyczą również Polski! Głód i bieda to tylko początek Kryzys ekonomiczny, wojna, bieda i głód – przepowiednie Nostradamusa na ten rok nie niosą pozytywnych wieści. Wyjątkiem jest wynalezienie istotnego lekarstwa, choć to jedyna informacja spośród potopu zatrważających zapowiedzi. „Prorok zagłady” pięć wieków temu spisał księgę przepowiedni. Wciąż badacze próbują je interpretować i przypisywać do miejsc i bieżących wydarzeń na świecie. Co czeka ludzkość w 2024 roku?

📢 Fatalny stan drogi przy peronie dworca w Lesznie. MZK przenosi przystanek bo pasażerowie toną w błocie Stan ulicy Towarowej jest fatalny. Przy tej ulicy znajduje się jeden z peronów dworca PKP. Dziury i błoto tak dały się we znaki kierowcom autobusów miejskich i pasażerom, że Miejski Zakład Komunikacji właśnie postanowił przenieść przydworcowy przystanek autobusowy w inne miejsce. Na teren sąsiedniego dworca PKS. 📢 Tak w Lesznie ćwiczą strażacy z komend w całym regionie. Rocznie taki test w komorze dymowej przechodzi kilkaset osób Obowiązkowy ,,poligon'' strażacki – komora dymowa, którą dysponuje Państwowa Straż Pożarna w Lesznie - pozwoliła na test sprawnościowy ponad 700 strażaków w 2023 roku. Ćwiczą tu mundurowi nie tylko z Leszna czy dawnego leszczyńskiego, ale także z sąsiednich komend w Wielkopolsce.

📢 Radni Koalicji Obywatelskiej i z Leszna za swoje diety zaopatrzyli jadłodzielnię W nietypowy sposób 104. rocznicę powrotu Leszna do Polski postanowili uczcić radni Koalicji Obywatelskiej z Leszna. Pieniądze z diet za świąteczne posiedzenie Rady Miejskiej przeznaczyli w całości na zakup jedzenia do leszczyńskiej jadłodzielni. Sami też dostarczyli zakupy dla potrzebujących. 📢 Rozśpiewana ulica Wolności i oficjalne uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury. 104 rocznica powrotu Leszna do Polski 17 stycznia 1920 roku Leszno powróciło do Polski. Rocznica jest okazją do świętowania. Uroczystości w Lesznie rozpisano na kilka dni, a kulminacją było wspólne świętowanie mieszkańców Leszna na ulicy Wolności oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej Leszna, podczas której wręczono honorowe wyróżnienia. Ceremonia miała miejsce 17 stycznia 2024 roku. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Korki w centrum Leszna przez ponowną awarię i zamknięcie ulicy Norwida. Radzimy jak ominąć korkujące się ulice Zakorkowane centrum Leszna z powodu zamknięcia ulicy Norwida, która ma być nieprzejezdna przez dwa dni. Utrudnienia są na Jana Pawła II, wiadukcie Grota Roweckiego, a nawet na Korcza. Jak ominąć korki? Jest na to sposób, choć trzeba nadkładać drogi. 📢 Nowa książka o Janie Metzigu. Prezentacja książki w Leszczyńskiej Galerii Książki w Lesznie „Z Janem Metzigiem jest jak z yeti, wszyscy o nim mówią, a nikt go nie czytał. Trzeba to zmienić” mówił regionalista Marcin Blaszkowski podczas prezentacji książki Janiny Małgorzaty Halec „Doktor Johann Christian Heinrich Metzig. Przyjaciel Polaków. Opowieść o życiu”. Prezentacja książki miała miejsce we wtorek- 16 stycznia 2024 roku w Leszczyńskiej Galerii Książki, a jej prezentacja inauguruje obchody Roku Jana Metziga w Lesznie.

📢 Uszkodziła samochód w Lesznie i nagrała ją kamera. Policja szuka brunetki ze zdjęcia Policjanci z Leszna opublikowali zdjęcie z kamer monitoringu jednego z budynków przy ulicy Sienkiewicza. Widać na nim kobietę, która dokonała uszkodzenia jednego z zaparkowanych tam aut. Teraz śledczy liczą na pomoc osob, które rozpoznają sprawczynię. 📢 Dziś wróciły utrudnienia na Norwida w Lesznie. Znów rozkopują i zamkną drogę, gdzie przed tygodniem usuwano awarię Ciężki sprzęt znów pojawił się na ulicy Norwida w Lesznie w środę 17 stycznia 2024 roku od rana. Są utrudnienia w ruchu na jednym z pasów tej ruchliwej ulicy w centrum Leszna, a wkrótce ulica ma zostać zamknięta do wieczora 18 grudnia 2023.

📢 Czy Koalicja Obywatelska wygra w Lesznie wybory? Mają w tym pomóc znani politycy. Do Leszna przyjedzie Małgorzata Kidawa-Błońska W poniedziałek - 22 stycznia 2024 roku do Leszna przyjedzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Marszałkini senatu odwiedzi Leszno na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego. W tym samym dniu, Rada Powiatowa Koalicji Obywatelskiej postawi „kropkę nad i" i rekomenduje kandydata na prezydenta Leszna. Niewykluczone, że będzie to poseł Grzegorz Rusiecki. Wybory samorządowe będą miały miejsce w niedzielę 7 kwietnia, a druga tura wyborów będzie 14 dni później - 21 kwietnia 2024 roku.

📢 Roboty na ostatniej prostej. Wiemy, kiedy otworzą galerię handlową Goplana w Lesznie Na jednej ze stron internetowych zajmujących się dużymi inwestycjami pojawiła się informacja o Lesznie, a konkretnie o galerii handlowej Goplana. Autorka informuje, że inwestycja będzie zakończona zimą 2024 roku. Sprawdziliśmy i podana informacja nie ma wiele wspólnego z planowanym otwarciem. Galeria handlowa Goplana ma być gotowa na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku. 📢 Śnieg i pośniegowe błoto na chodnikach trzeba posprzątać. Kto to zrobi w Lesznie? Opracowane przez synoptyków prognozy pogody dla Leszna i okolic pokazują, że śnieżna zima od poniedziałku - 22 stycznia 2024 roku ustąpi i temperatury będą powyżej 5 kresek na plusie. Zanim nadejdzie ocieplenie, to trzeba pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa na ulicach i odśnieżać chodniki. Za nieodśnieżony chodnik grozi do 500 złotych mandatu.

